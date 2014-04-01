Добрый день Ищу специалиста для разработке интеграций с сторонними сервисами Требования к специалисту - PHP jun/mid - знание английского на уровне чтения и понимания технической документации ...
Доработка Premium Exchanger (ExchangeBox) - WordPress
Добрый, требуется человек с опытом работы с системой/плагином (Premium Exchanger, он же ExchangerBox в прошлом)
Время от времени требуются доработки от написания модуля для работы с API того или иного мерчанта, заканчивая доработкой самой системы.
Щас требуется:
1) Дописать/поправить модуль мерчанта(платеж в обменнике создает - выдает форму оплаты, но надо сделать обработку callback'a для автоматической смены статуса заявки в зависимости от статуса платежа)
2) Доработать реферальную программу, которая имеется в PremiumExchanger (до трёх "уровней"/"ступеней")
Требуется:
Знание PHP,SQL, движка WordPress
В идеале:
Человек ранее работавший с данной системой/плагином обменника (PremiumExchanger) и разбирающегося в его работе.
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