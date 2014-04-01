Доработка Premium Exchanger (ExchangeBox) - WordPress

Добрый, требуется человек с опытом работы с системой/плагином (Premium Exchanger, он же ExchangerBox в прошлом)

Время от времени требуются доработки от написания модуля для работы с API того или иного мерчанта, заканчивая доработкой самой системы.

Щас требуется:

1) Дописать/поправить модуль мерчанта(платеж в обменнике создает - выдает форму оплаты, но надо сделать обработку callback'a для автоматической смены статуса заявки в зависимости от статуса платежа)

2) Доработать реферальную программу, которая имеется в PremiumExchanger (до трёх "уровней"/"ступеней")

Требуется:

Знание PHP,SQL, движка WordPress

В идеале:

Человек ранее работавший с данной системой/плагином обменника (PremiumExchanger) и разбирающегося в его работе.