Добрый день Ищу специалиста для разработке интеграций с сторонними сервисами Требования к специалисту - PHP jun/mid - знание английского на уровне чтения и понимания технической документации ...
Веб-приложение на React
Ищу react программиста для создания веб-приложения. Работы месяцев на 5 (плюс-минус)
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