Веб-приложение на React

Разработка сайта на CMS Bitrix. Верстка готова. ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит. Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.При ответе присылайте свое портфолио или резюме, а также контакты для ...