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Сортировка массива на php
Здравствуйте, нужно реализовать сортировку массива на php
Прошу прощения за страшный вид массивов, так форматирует сервис ¯\_(ツ)_/¯
Есть два массива один с офферами
array(1) {
["offers"]=>
array(3) {
[0]=>
array(10) {
["id"]=>
string(3) "189"
["name"]=>
string(15) "Online Loans PH"
["max_sum"]=>
string(4) "7000"
["min_srok"]=>
string(1) "1"
["max_srok"]=>
string(2) "90"
["stavka"]=>
string(4) "0.01"
}
[1]=>
array(10) {
["id"]=>
string(3) "184"
["name"]=>
string(8) "Kviku.ph"
["max_sum"]=>
string(5) "25000"
["min_srok"]=>
string(2) "60"
["max_srok"]=>
string(2) "80"
["stavka"]=>
string(3) "0.1"
}
[2]=>
array(10) {
["id"]=>
string(3) "21"
["name"]=>
string(9) "Money Cat"
["max_sum"]=>
string(5) "20000"
["min_srok"]=>
string(1) "1"
["max_srok"]=>
string(3) "180"
["stavka"]=>
string(4) "0.01"
}
}
}
И второй с id-шками офферов
array(1) {
["organic"]=>
array(3) {
[0]=>
array(1) {
["id"]=>
string(2) "21"
}
[1]=>
array(1) {
["id"]=>
string(3) "166"
}
[2]=>
array(1) {
["id"]=>
string(3) "189"
}
}
}Нужно отсортировать первый массив и вывести офферы согласно расположению их id во втором массиве.
В настоящее время используется только фильтрация через in_array (то есть проверяется наличие оффера (В первом массиве) по id из второго массива.
Весь фронт реализован, всё выводится через foreach, всё работает, массивы есть вот только офферы выводятся не в совсем верном порядке. Всё что от вас требуется - это реализовать фильтрацию, то есть вывод в нужном порядке. Работа на моем хостинге, доступы и исходные данные предоствлю.
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