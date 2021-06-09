Сортировка массива на php

Здравствуйте, нужно реализовать сортировку массива на php

Прошу прощения за страшный вид массивов, так форматирует сервис ¯\_(ツ)_/¯

Есть два массива один с офферами

array(1) {

["offers"]=>

array(3) {

[0]=>

array(10) {

["id"]=>

string(3) "189"

["name"]=>

string(15) "Online Loans PH"

["max_sum"]=>

string(4) "7000"

["min_srok"]=>

string(1) "1"

["max_srok"]=>

string(2) "90"

["stavka"]=>

string(4) "0.01"

}

[1]=>

array(10) {

["id"]=>

string(3) "184"

["name"]=>

string(8) "Kviku.ph"

["max_sum"]=>

string(5) "25000"

["min_srok"]=>

string(2) "60"

["max_srok"]=>

string(2) "80"

["stavka"]=>

string(3) "0.1"

}

[2]=>

array(10) {

["id"]=>

string(3) "21"

["name"]=>

string(9) "Money Cat"

["max_sum"]=>

string(5) "20000"

["min_srok"]=>

string(1) "1"

["max_srok"]=>

string(3) "180"

["stavka"]=>

string(4) "0.01"

}

}

}

И второй с id-шками офферов

array(1) {

["organic"]=>

array(3) {

[0]=>

array(1) {

["id"]=>

string(2) "21"

}

[1]=>

array(1) {

["id"]=>

string(3) "166"

}

[2]=>

array(1) {

["id"]=>

string(3) "189"

}

}

}Нужно отсортировать первый массив и вывести офферы согласно расположению их id во втором массиве.

В настоящее время используется только фильтрация через in_array (то есть проверяется наличие оффера (В первом массиве) по id из второго массива.

Весь фронт реализован, всё выводится через foreach, всё работает, массивы есть вот только офферы выводятся не в совсем верном порядке. Всё что от вас требуется - это реализовать фильтрацию, то есть вывод в нужном порядке. Работа на моем хостинге, доступы и исходные данные предоствлю.