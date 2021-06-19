React + typescript

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Завершен6 заявок447 просмотров

Нужно доделать работу по фронтенду. Код чистый и поделен по папкам. Есть подробное тз, что нужно доделать. Тз и код предоставлю по запросу. Работы примерно на пару дней. Стоимость можете указать за час работы

TypeScript
4 года назад
Egor_9
Егор 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
4 дня
Очень комфортно работать с данным исполнителем! Спасибо за работу
Отличный заказчик. Понятная постановка задачи, терпение, помощь в понимании предметной области и своевременая оплата. Рекомендую!

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Илья
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Алия
 
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4 года назад
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Диёр
 
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2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
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Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Оксана
 
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4 года в сервисе
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