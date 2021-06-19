Framework: laravel Сайт: brokrate.ru Перечень задач Требуется устранить несколько багов и выполнить мелкие доработки на сайте. Требуется внедрить хлебные крошки.Починить отображение списка рынков в обзореПочинить отображение комиссий в сравнении брокеровСделать кликабельными логотипы ...
React + typescript
Нужно доделать работу по фронтенду. Код чистый и поделен по папкам. Есть подробное тз, что нужно доделать. Тз и код предоставлю по запросу. Работы примерно на пару дней. Стоимость можете указать за час работы
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