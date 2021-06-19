React + typescript

Сайт недвижимости 1. При выборе дома изменить поп-ап с https://prnt.sc/14u0svs на https://prnt.sc/14u0yqj . На сайте несколько планировок домов, на всех одинаковый поп-ап, который показывает оставшиеся квартиры. Для определенной страницы нужно переделать этот поп-ап как на скриншоте. ...