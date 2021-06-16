Elasticsearch внедрить в проект, начать работу требуется сразу! сайт на Битрикс, бюджет 300$ - оплата по готовности работ Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Laravel. Сделать несколько доработок и починить несколько багов
Framework: laravel Сайт: brokrate.ru Перечень задач Требуется устранить несколько багов и выполнить мелкие доработки на сайте.
- Требуется внедрить хлебные крошки.
- Починить отображение списка рынков в обзоре
- Починить отображение комиссий в сравнении брокеров
- Сделать кликабельными логотипы в списке брокеров
- Починить отображение блока «процесс открытия счета»
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