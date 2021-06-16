Laravel. Сделать несколько доработок и починить несколько багов

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок875 просмотров

Framework: laravel Сайт: brokrate.ru Перечень задач Требуется устранить несколько багов и выполнить мелкие доработки на сайте.

  • Требуется внедрить хлебные крошки.
  • Починить отображение списка рынков в обзоре
  • Починить отображение комиссий в сравнении брокеров
  • Сделать кликабельными логотипы в списке брокеров
  • Починить отображение блока «процесс открытия счета»
Подробное ТЗ во вложении. 
Laravel
4 года назад
Maslenica
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
23 минуты назад
4 года назад
$100
4 дня
Escrow
Великолепный исполнитель. 1. Оперативно (честно, не ожидал) 2. По "ходу пьесы" сам предложил подправить баги, которых не было в ТЗ 3. Взаимодействие и общение на достойном уровне.
Хорошая коммуникация, качественная обратная связь.

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
23 минуты назад
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Константин
 
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Евгений
 
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1 отзыв
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Евгений
 
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17 часов назад
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Роман
 
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Дмитрий
 
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