Разработка сайтов под ключ.
Работаю с данными CMS:
WordPress(WooCommerce)
Joomla(JoomShooping & VirtueMart)
Opencart
PrestaShop
Фрэймоврки:
- Laravel
- Vue.js
- JQuery
- Bootstrap
- UiKit
- TailWind
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Интернет-магазин дверей "LabDoors.ru"374 просмотра
- "ПрофЛаб" - лабараторное оборудование.351 просмотр
- Магазин керамической плитки "Боярская плитка"414 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
2 года назад
Полностью доволен работой
Ответный отзыв
Все отлично
$13
10 баллов
2 года назад
Все очень оперативно и без лишних вопросов! Отличный спец. Рекоменду
Ответный отзыв
Быстро и понятно объяснил задачу, рекомендую к сотрудничеству!
$40
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель! рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Подробно объяснил, что нужно сделать, оперативно оплатил работу, рекомендую)
$90
10 баллов
2 года назад
Всё сделано профессионально, качество и очень оперативно. Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
$12
10 баллов
2 года назад
Рекомендую. Быстро приступил и быстро выполнил задачу
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все подробно объяснил