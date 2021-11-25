Romanavr

Роман Romanavr

 
26 летЧехия/Прага
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Разработка сайтов под ключ.

Работаю с данными CMS:

WordPress(WooCommerce)

Joomla(JoomShooping & VirtueMart)

Opencart

PrestaShop

Фрэймоврки:

  • Laravel
  • Vue.js
  • JQuery
  • Bootstrap
  • UiKit
  • TailWind
Не работаю с конструкторами(Elementor, YooTheme, Tilda...)
WordPressOpenCartLaravelJoomlaBootstrapWooCommercePrestashopjQueryTildaVirtuemartElementorVue.js
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недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sotgn
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$400
10 баллов
2 года назад
Верстка и натяжка (opencart)
Полностью доволен работой
Все отлично
Ответный отзыв
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
2 года назад
Wp, добавить теги
Все очень оперативно и без лишних вопросов! Отличный спец. Рекоменду
Быстро и понятно объяснил задачу, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$40
10 баллов
2 года назад
AngularJS + SQLite внести 4 простые правки - сегодня!
Отличный исполнитель! рекомендую к работе!
Подробно объяснил, что нужно сделать, оперативно оплатил работу, рекомендую)
Ответный отзыв
Stable100
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$90
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта на wordpress (каталог)
Всё сделано профессионально, качество и очень оперативно. Будем и дальше сотрудничать.
Замечательный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
foridev
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Opencart небольшое задание добавить изменение в расширение
Рекомендую. Быстро приступил и быстро выполнил задачу
Отличный заказчик, все подробно объяснил
Ответный отзыв