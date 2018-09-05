Xenforo 2.2 - сделать мод

Нужен мод для Xenforo 2.2 - Виртуальная Клубная карта (для получения скидок у партнеров).

Отдельная страница на которой пользователи форума получают виртуальную Клубную карту - некое изображение в виде обычной пластиковой карты на которую наносится номер пользователя (он же номер карты) и его ник.

На этой странице должна быть кнопка Сохранить Клубную карту (клубная карта скачивается на телефон или компьютер), а так же кнопка отправить карту на E-mail - отправляется на e-mail указанный при регистрации.

Если на эту страницу заходит гость, то получает предложение зарегистрироваться для получения карты.

Пример карты - прикрепил к письму NICNAME и НОМЕР должны соответствовать авторизированному пользователю который зашел на страницу.