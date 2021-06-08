Необходим Python(Django) разработчик на частичную/проектную занятость

Проект - приложение, для изучения английского языка.

В проекте есть ряд ошибок, которые нужно устранить + рефакторинг приложения. Основная сложность, это можно не скрывать, в том, что проект сложно может быть запустить, для этого пригодятся навыки работы c Docker и понимание основ работы Ansible.

Необходимы знания:

Django, Django Templates

Django CMS

Celery

Docker, docker-compose будет плюсом:

опыт работы с Ansible

Обязательное условие - коммерческий опыт от года.

Наша компания белорусская, поэтому если вы гражданин другой страны - наличие ИП, также обязательно.