Необходим Python(Django) разработчик на частичную/проектную занятость

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки491 просмотр

Проект - приложение, для изучения английского языка.

В проекте есть ряд ошибок, которые нужно устранить + рефакторинг приложения. Основная сложность, это можно не скрывать, в том, что проект сложно может быть запустить, для этого пригодятся навыки работы c Docker и понимание основ работы Ansible.

Необходимы знания:

  • Django, Django Templates
  • Django CMS
  • Celery
  • Docker, docker-compose будет плюсом:
  • опыт работы с Ansible
Обязательное условие - коммерческий опыт от года.

Наша компания белорусская, поэтому если вы гражданин другой страны - наличие ИП, также обязательно.

DjangoDockerPython
4 года назад
polina_zyl
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