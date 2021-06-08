Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
Необходим Python(Django) разработчик на частичную/проектную занятость
Проект - приложение, для изучения английского языка.
В проекте есть ряд ошибок, которые нужно устранить + рефакторинг приложения. Основная сложность, это можно не скрывать, в том, что проект сложно может быть запустить, для этого пригодятся навыки работы c Docker и понимание основ работы Ansible.
Необходимы знания:
- Django, Django Templates
- Django CMS
- Celery
- Docker, docker-compose будет плюсом:
- опыт работы с Ansible
Наша компания белорусская, поэтому если вы гражданин другой страны - наличие ИП, также обязательно.
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