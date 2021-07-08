Нужен сервис для создания картинок

На PHP нужно реализовать следующую задачу:

1. Пользователь загружает картинку и пишет "текст"

2. Программа должна на эту картинку наложить "Шаблон фона.png" и написать введенный текст в нижней части. Т.е. должна сформировать квадратную картинку (размер 1100 на 1100). Шрифт текста Шрифт Open Sans Extrabold

Пример получаемой картинки прилагается ("Что должно быть на выходе.jpg")

Если картинка пользователя не квадратная, она должна обрезаться до квадрата (с боков если горизонтальная и с верху и с низу если вертикальная).

Если картинка больше по размеру чем 1100, надо ее сжать, если меньше - растянуть до этого.

Если текст не входит, то у него нужно сделать меньший шрифт