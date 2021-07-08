Нужен сервис для создания картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки409 просмотров

На PHP нужно реализовать следующую задачу:

1. Пользователь загружает картинку и пишет "текст"

2. Программа должна на эту картинку наложить "Шаблон фона.png" и написать введенный текст в нижней части. Т.е. должна сформировать квадратную картинку (размер 1100 на 1100). Шрифт текста Шрифт Open Sans Extrabold

Пример получаемой картинки прилагается ("Что должно быть на выходе.jpg")

Если картинка пользователя не квадратная, она должна обрезаться до квадрата (с боков если горизонтальная и с верху и с низу если вертикальная).

Если картинка больше по размеру чем 1100, надо ее сжать, если меньше - растянуть до этого.

Если текст не входит, то у него нужно сделать меньший шрифт

PHP
4 года назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artiom-1984
Артём 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$35
10 дней
Взаимодействие прошло успешно. Спасибо! Буду обращаться снова!
Приятно было поработать. Заказчик всегда на связи. Работу оплатил моментально. В процессе выполнения требований не менял

Заявки фрилансеров

Artiom-1984
Артём 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад