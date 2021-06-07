Поправить модуль дополнительных ссылок

Когда добавляешь дополнительную посадочную сюда https://prnt.sc/14ns5wq , то она добавляется cюда https://prnt.sc/14nsdfq (в мегаменю) и сюда https://prnt.sc/14nslz4 (на страницу категории над листингом) , но только у категории 1 го уровня, у кактегории второго уровня и более только сюда https://prnt.sc/14nsull (в мегаменю), а надо чтобы еще и сюда https://prnt.sc/14nslz4 (в категорию над листингом товаров)

Т.е. функционал там есть, но его нужно доработать.

opencart 3

шаблон ультрастор