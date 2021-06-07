Сайт на Osstore, шаблон Revolution , надо увеличить скорость загрузки, предлагаете как можете увеличить скорость. Желательно чтобы скорость в гугл спид на мобильном стала 75-80.
Внедрить хлебные крошки на сайт на laravel
Требется на все страницы сайта хлебные крошки.
Сайт на laravel - brokrate.ru
Дизайна нет, требуется также предложить пару вариантов дизайна/шрифтов на выбор.
Заявки фрилансеров
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