Внедрить хлебные крошки на сайт на laravel

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Закрыт4 заявки731 просмотр

Требется на все страницы сайта хлебные крошки.

Сайт на laravel - brokrate.ru

Дизайна нет, требуется также предложить пару вариантов дизайна/шрифтов на выбор.

Laravel
4 года назад
Maslenica
Дмитрий 
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