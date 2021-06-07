Доработка сайта

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Закрыт4 заявки529 просмотров

На сайте агентства недвижимости недоработан фильтр и нет кнопки звонкаПри добавление квартиры в админ панели выходит ошибка 500 я заказывала проверку у специалиста мне сказали из-за того что при добавлении информации об объекте не должно быть нулевого показателя эту проблему нужно устранить, так же при добавлении квартиры или жк нужно чтобы можно было указать 1- ком, 2- ком квартира или если жк все комнатности выбрать. Карты объектов не меняются под местоположение, при добавлении блога загружаем фото подходящее под блог при просмотре на сайте стоит другое фото на всех.

сайт самописный на laravel.

Laravel
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