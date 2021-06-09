Нужен php разработчик для исправления ошибок

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Завершен2 заявки298 просмотров

Нужно исправить несколько критических ошибок в скрипте

PHP
4 года назад
bunyaev1
Дмитрий 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад
$42
5 дней
Escrow
Уже не в первый раз сотрудничаю с Романом и очень доволен его работой. Все поставленные задачи решает очень быстро и главное очень качественно, всегда на связи и постоянно держит в курсе дела о проделанной работе и в каких-то моментах даже советует неординарные но очень полезные и действующие решения проблем по сайту. Очень доволен Романом и советую его как грамотного разработчика и компетентного человека!
Дмитрий отличный заказчик, описывает четкое задание и дает приемлемые сроки. Отличный не только как заказчик, но и человек. Благодаря этому у нас сформировались доверительные отношения, что благоприятно воздействует на рабочий процесс. Оплата работы полная и моментальная, без каких-либо задержек. Дмитрий по праву занял статус моего постоянного заказчика с которым приятно сотрудничать. Рекомендую!

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playsetler
Роман 
35 лет
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Был
2 года назад
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4 года назад