tkani-corretto. ru На сайте реализован следующий функционал, если цены нету то высвечивается "Наличие и стоимость уточняйте у менеджеров", если есть то высвечивается цена. Но надо сделать привязку этого функционала не к основной цене а ...
Нужен php разработчик для исправления ошибок
Нужно исправить несколько критических ошибок в скрипте
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