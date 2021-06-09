Нужен php разработчик для исправления ошибок

Уже не в первый раз сотрудничаю с Романом и очень доволен его работой. Все поставленные задачи решает очень быстро и главное очень качественно, всегда на связи и постоянно держит в курсе дела о проделанной работе и в каких-то моментах даже советует неординарные но очень полезные и действующие решения проблем по сайту. Очень доволен Романом и советую его как грамотного разработчика и компетентного человека!