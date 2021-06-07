Сделать интеграцию по API сайта на конструкторе хорошоп и ремонлайн

Добрый день

Нужно настроить обмен информацией между сайта на конструкторе хорошоп и ремонлайн: клиенты, заказы, статус заказов, наличие на складе.

Задача немного не стандартная так как мы продаем телефоны а yt услуги по ремонту .Ремонлайн выбрал из за удобства учета товара по серийным номерам и сканером штрихкодов

Хостинг для скрипта предоставим

Документация API https://remonline.ua/docs/api/?_gl=1*18gbvy4*_gcl_aw*R0NMLjE2MjAzMjc4ODkuQ2owS0NRandwODZFQmhEN0FSSXNBRmtnYWtnbzFEZThVeThlS254NUVETmJMcGU5d25EUzB5VzEyODRGQnNzajVvN29JOElWYmppOHNZb2FBdWgzRUFMd193Y0I.&_ga=2.15282358.16135520.1623007843-1900551437.1620327890&_gac=1.220664042.1620327890.Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakgo1De8Uy8eKnx5EDNbLpe9wnDS0yW1284FBssj5o7oI8IVbji8sYoaAuh3EALw_wcB#apisection32_88

Будет 2 сценария получения заказов

Первый: Клиент оставил заявку на сайте, она попадает в заказ, гдн менеджер приступает к обработке.

Второй сценарий, это заказ по телефону. Тогда менеджер сам создает клиента, вносит данные, создает заказ.

Дальше сценарий одинаковый. Менеджер готовит пакет документов в ремонлайн,

получает товар со склада и передает курьеру для доставки.

Курьер доставляет заказ, забирает деньги и сдает в кассу вместе с подписаными документами.

Когда клиент делает на сайте (хорошоп), кроме заказа, создается и клиент

Так же сейчас нужно клиентов переместить с хорошопа в ремонлайн

Товары предлагаю связать по штрихкоду , они есть на обеих сервисах и уникальны

Статусы думаю не проблема сопоставить