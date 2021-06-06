Калькулятор modx

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Закрыт3 заявки785 просмотров

Здравствуйте 

необходимо сделать калькулятор на сайте 

Dostavka-nvrsk.ru

пример калькулятора(можно его скопировать):

https://krasnodar.baikalsr.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=50268727.brend_krasnodar_poisk&utm_category=oborona_krasnodar&utm_content=transportnye&utm_position=premium.2&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&utm_region=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba&smart_analytics=si:524|st:yd|ci:50268727|gi:4135142709|ki:20000213799|bi:8763068492|dt:desktop|ps:2|pt:premium|rg:970|re:|ti:20000213799|cs:none|c_type:TEXT_CAMPAIGN&yclid=3114023870918329786

MODX
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