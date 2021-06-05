Создать простой локальный сайт

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Закрыт9 заявок1144 просмотра

Php+microsoft sql

Бд как минимум 5 таблиц

За подробностями в лс

PHPSQL
4 года назад
michaeltony
Михаил 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dev--orchestra
Егор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
$40
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
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3 месяца назад
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31 год
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Был
2 года назад
26 отзывов
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7 месяцев назад
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dev--orchestra
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4 года назад
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Дмитрий
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад