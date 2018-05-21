CRM, WEB-приложения любой сложности
WEB-приложения и CRM-системы любого уровня сложности. Dashboard, сервисы аналитики, статистики и визуализации данных. Управление сложными и высоконагруженными базами данных
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- CRM для агентства по страхованию384 просмотра
- CRM агенства недвижимости "Дом мечты"318 просмотров
- Длинные нарды919 просмотров
- CRM-системы314 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
9 баллов
3 года назад
CSSDebianHTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
4 года назад
Google AdsHTML
Работа выполнена качественно и в срок, все замечания соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ и моментальная оплата по выполнению. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
$50
10 баллов
5 лет назад
Задание выполнено вовремя. Соблюдены все требования. При сдаче оперативно вносились корректировки.
Ответный отзыв
Оперативный прием задачи полностью по ТЗ и оплатой. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
$130
10 баллов
7 лет назад
Отличный программист. Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Четко поставленная задача и прием полностью в срок согласно ТЗ. Рекомендую
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга