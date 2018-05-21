fadeevfreelance

Дмитрий Фадеев fadeevfreelance

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
CRM, WEB-приложения любой сложности

WEB-приложения и CRM-системы любого уровня сложности. Dashboard, сервисы аналитики, статистики и визуализации данных. Управление сложными и высоконагруженными базами данных

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

doitnow
Илья 
31 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$250
9 баллов
3 года назад
Настроить API keitaro и интеграцию PHP скриптов
CSSDebianHTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
exksyo5
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработка локального веб-приложения "Колесо фортуны"
Google AdsHTML
Работа выполнена качественно и в срок, все замечания соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставленное ТЗ и моментальная оплата по выполнению. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
nomaarvent
Ангелина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Программа учета с базой данных
Задание выполнено вовремя. Соблюдены все требования. При сдаче оперативно вносились корректировки.
Оперативный прием задачи полностью по ТЗ и оплатой. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Требуется создание простой админки для партнерки
Отличный программист. Работа выполнена качественно и в срок
Четко поставленная задача и прием полностью в срок согласно ТЗ. Рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга