Приветствую. У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным. Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены ...
Разработка локального веб-приложения "Колесо фортуны"
Необходимо разработать приложение, которое представляет собой колесо фортуны состоящее из 12 ячеек (по порядку: "Повезет в другой раз", "Скидка 10% на SEO-услуги", "Написание 10 текстов", "SEO-аудит", "Повезет в другой раз", "Скидка 15% на SEO-услуги", "Анализ трафика трёх конкурентов", "Оптимизация скорости сайта", "Повезет в другой раз", "Скидка 10% на SEO-услуги", "Настройка Google Adwords", "Анализ юзабилити"). Перед вращением колеса пользователю необходимо будет заполнить 2 поля: email и адрес сайта. Перед запуском колеса необходима проверка корректности введенной почты и адреса сайта. После нажатия на кнопку "Крутить" проверяется использовался ли этот адрес сайта до этого (для каждого адреса сайта можно крутить колесо лишь единожды), если адрес уже был использован выдвать сообщение "Попыток больше нет". После прокрутки колеса форма с полями текстом и кнопкой пропадает и появляется кнопка "Закрыть" (как кнопка "далее" в примере), которая закрывает страницу браузера, а также сообщение: "ПОЗДРАВЛЯЕМ! Ваш приз - "". Промокод для получения приза отправлен на ваш e-mail." или случае неудачи: "К сожалению, вы проиграли. Повезет в другой раз." В случае удачи на указанный адресс должно прийти следующее сообщение:
"Вас приветствует компания Webernetic!
Вы получили приз "Название ячейки колеса". Ваш промокод: . Сообщение с полученным промокодом покажите сотруднику отдела продаж до момента заключения договора."
Пример колеса есть на сайте: https://cropas.by/
Страница должна выглядеть как на прикрепленной картинке "Пример страницы" только по центру экрана, что бы было видно все колесо, фон (цвета все такие же) по всей ширине экрана, убрать значок крестика и JivoSite, фавикон прикреплен (icon.png), надписи на колесе как написано выше, анимация колеса не обязательно должна быть как на сайте
Все должно работать локально через запуск html файла
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