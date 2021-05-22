Несложный скрипт ввода и передачи данных (php/js/ajax)

1. есть кнопка. по клику: подгружаем элемент Х со своими дочерними input/radio + button next.

2. клик по одному из input: записывает уникальный local storage в виде "номер элемента : номер input'а".

3. клик по next: удаляет подгруженный элемент Х + подгружает следующий У (похожий/аналогичный; со своими дочерними input и своим next).

4. все повторяется: клик на input - запись нового local storage - клик на next - удаление - подгрузка след Z.

5. по окончании заданного кол-ва повторов/шагов последний next: собирает все созданные local storage и ajax'ом отдает их в обработчик.

6. обработчик их обрабатывает и отдает результат в сайт в popup.

7. в popup'e по кнопке "закрыть": все local storage удаляются. последний элемент Z удаляется. все возвращается к исходному состоянию.

сам процесс обработки данных написан (п.6). нужно написать механику ввода/передачи/отдачи/удаления данных.

количество подгружаемых элементов не фиксировано. т.е. нужна возможность добавлять/удалять в коде кол-во и состав таких подгружаемых элементов и их дочерних.

из стеков: только php + нативный js.

оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.

кто знает и умеет: работы на пару часов. кто не знает - не стоит тратить время.

студии не интересны.

отклик начните с QZ. и сразу укажите ориентир цены/сроков и свой телеграм.

p.s. для упрощения могу весь алгоритм написать на русском языке))