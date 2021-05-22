После смены дизайна (темы) очень замедленна мобильная версия сайта 5-10, компьютерная версия 66-70. Надо ускорить загрузку сайта https://www.zivitvoria.ru/
Несложный скрипт ввода и передачи данных (php/js/ajax)
1. есть кнопка. по клику: подгружаем элемент Х со своими дочерними input/radio + button next.
2. клик по одному из input: записывает уникальный local storage в виде "номер элемента : номер input'а".
3. клик по next: удаляет подгруженный элемент Х + подгружает следующий У (похожий/аналогичный; со своими дочерними input и своим next).
4. все повторяется: клик на input - запись нового local storage - клик на next - удаление - подгрузка след Z.
5. по окончании заданного кол-ва повторов/шагов последний next: собирает все созданные local storage и ajax'ом отдает их в обработчик.
6. обработчик их обрабатывает и отдает результат в сайт в popup.
7. в popup'e по кнопке "закрыть": все local storage удаляются. последний элемент Z удаляется. все возвращается к исходному состоянию.
сам процесс обработки данных написан (п.6). нужно написать механику ввода/передачи/отдачи/удаления данных.
количество подгружаемых элементов не фиксировано. т.е. нужна возможность добавлять/удалять в коде кол-во и состав таких подгружаемых элементов и их дочерних.
из стеков: только php + нативный js.
оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.
кто знает и умеет: работы на пару часов. кто не знает - не стоит тратить время.
студии не интересны.
отклик начните с QZ. и сразу укажите ориентир цены/сроков и свой телеграм.
p.s. для упрощения могу весь алгоритм написать на русском языке))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сделать сайт с кейсами по игре раст и после джекпотом. Можно на готовом скрипте значение не имеетВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно внести изменения в код сайта на яваскрипте Обязательно хорошие знания JavaScript, vue и react Откликнитесь плиз, кто нормально знает React и Vue.js и готов заняться в ближайшее время. Отпишу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать сайт и “натянуть” его на ModX с дополнениями. Добрый день, друзья! Прошу рассмотреть работу по копированию сайта https://kuhni-lebedi.ru/ целиком и полностью на платформу управления сайтом ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую! Требуется ускорить сайт показатели pagespeed не менее 90 баллов из 100. Для всех страниц сайта. пациент: https://psn-accounts.com/Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js. Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить доработки по сайту, созданному на CMS OpenCart: устранение ошибок, верстка, доработка функционала, визуал. Есть техническое задание.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
На https://mos-radius.ru/ (вордпресс) есть форма отправки заявки (заказа экскурсии). Она отправляет письмо юзеру и менеджеру с полями, которые юзер заполнил. Нужно сделать автоматическую отправку юзеру ещё одного письма спустя некоторое время. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $9
https://drive.google.com/file/d/1iJY7MSgHbgbtgth9gC_QLrggbpsv3ARp/view?usp=sharing задание по ссылке Оплата 700 рублейВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад