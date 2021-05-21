Доработка сайта на OpenCart

На https://mos-radius.ru/ (вордпресс) есть форма отправки заявки (заказа экскурсии). Она отправляет письмо юзеру и менеджеру с полями, которые юзер заполнил. Нужно сделать автоматическую отправку юзеру ещё одного письма спустя некоторое время. ...