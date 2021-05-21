Доработка сайта на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1205 просмотров

Требуется выполнить доработки по сайту, созданному на CMS OpenCart: устранение ошибок, верстка, доработка функционала, визуал. Есть техническое задание.

Opencart
4 года назад
JasonOfarrell
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