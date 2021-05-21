Настройка шаблона отслеживания

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок816 просмотров

Нужен технарь для правильной настройки шаблона отслеживания по мануалу в Google ads+Search 360. 

Дока:

https://support.google.com/searchads/answer/6304747?hl=en&ref_topic=4611938

Более подробно можем обсудить в ЛС. 

Для технаря задача на 10-15 минут.

Google Ads
4 года назад
guest_15813995742617
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров