Разработка небольшого веб-приложения

Есть устройства, которые собирают данные о состоянии деревьев отправляют на сервер, где данные парсятся и раскладываются в таблицы. Необходимо создать веб-приложение для визуализации распарсенных на сервере данных. Дизайн готов, подробное ТЗ во вложениях. Срок до середины июня