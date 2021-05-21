Разработка небольшого веб-приложения

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки896 просмотров

Есть устройства, которые собирают данные о состоянии деревьев отправляют на сервер, где данные парсятся и раскладываются в таблицы. Необходимо создать веб-приложение для визуализации распарсенных на сервере данных. Дизайн готов, подробное ТЗ во вложениях. Срок до середины июня

4 года назад
book_inc
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