Убрать редирект на сайте

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Закрыт3 заявки317 просмотров

На сайте http://zoopark.site/ - 3 редиректа (принтскрин прикреплен). Нужно их убрать

4 года назад
nickod
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