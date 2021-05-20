Настроить модуль "Вместе дешевле" (от NeoSeo)

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Закрыт1 заявка2940 просмотров

Мы установили Расширение от NeoSeo - "Вместе дешевле".

Нужно настроить его отображение на страницах сайта по заданых параметрах. (на выбраных в модуле карточках товаров).

Сайт: isklad.com.ua

OpenCart

Версия ocStore 3.0.2.0

ocStoreOpencart
4 года назад
LLCMishok
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Дмитрий
 
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