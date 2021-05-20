Есть бекап файлов node.js Проверить на сколько фунционален И разместить на хостинге Поднять сайт И показать что где в админке делать
Доработка сайта на вордпресс
Задание на изменения на сайте https://okna-alkor.ru/glavnaya-2/
1. Заверстать новый блок с карточками продукции как в дизайне.
https://www.figma.com/file/3WUispH8LFHvgNeFUtSSNw/Алькор-(Апрель-2020)?node-id=0%3A1
1.1. Карточки располагаются в ряд по 5 штук на экране. Карточки листаются кнопками лево, право
1.2. При наведении мышкой на карточку разворачивается краткое описание продукта. В мобильной версии такой функции нет.
На описание продукции в свернутом виде отведено 2 строчки. Если полное описание больше 2-х строчек, то в конце второй строки стоит … (3 точки) и на десктопе и в мобильной версии.
1.3. При клике мышкой на карточку продукции или при нажатии на карточку пальцем на мобильном, открывается всплывающее окно.
1.4. Во всплывающем окне есть раздел «Характеристики товара». Этот раздел раскрывается при нажатии. Раскрытие происходит вниз со смещением нижестоящего контента.
1.5. Под разделом «характеристики товара» начинается раздел калькулятора. (это Тип дома и Дополнительная комплектация). При Выборе пунктов в этом разделе ничего не меняется и не запоминается.
При нажатии на чек боксы просто ставятся галочки.
Предусмотреть для Администратора сайта раздел для заполнения наименования пунктов калькулятора.
Итоговая цена это просто текст.
1.6. Раздел с телефоном и кнопкой «Рассчитать» отправляет данные в CallTraking Mango и в Битрикс24. Также как это реализовано на других формах сайта
2. Заложить для всех форм на сайте верификацию данных и блокировку отправки недостоверных данных, так чтобы ложные срабатывания не попадали в статистику calltraking. При не правильном, заполнении формы, пользователю выдается всплывающее сообщение - «Поля не заполнены или заполнены не верно». Сообщение закрывается по нажатию крестика. Информация при этом не удаляется и сохраняется возможность корректировать данные и отправить повторно.
3. При успешной отправке формы пользователь получает всплывающее сообщение - «Данные успешно отправлены». Сообщение закрывается по нажатию крестика.
4. В хедере при наведении мышки на почту на десктопе должно выходить сообщение - «Почта будет скопирована в буфер обмена». После нажатия на почту, адрес почты копируется в буфер обмена. После нажатия и копирования в буфер выдается сообщение - «Почта скопирована в буфер обмена»
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