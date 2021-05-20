ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и ...
Экспорт товаров в CSV из OpenCart
Требуется написать php скрипт экспорта товаров, его категорию, характеристики, атрибуты в csv из opencart.
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