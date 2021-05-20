Экспорт товаров в CSV из OpenCart

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Закрыт4 заявки870 просмотров

Требуется написать php скрипт экспорта товаров, его категорию, характеристики, атрибуты в csv из opencart.

OpencartPHP
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