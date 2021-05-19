Завершение настройки с CRM

Доброго времени суток, нужен специалист у которого есть опыт с настройкой и интеграцией CRM, опыт работы с 1С Bitrix.

Всё что нужно мы предоставим, жду ваших предложений.

Обязательные требования знания 1С Bitrix.Опыт интеграции и настройки CRM.