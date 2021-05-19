Завершение настройки с CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки650 просмотров

Доброго времени суток, нужен специалист у которого есть опыт с настройкой и интеграцией CRM, опыт работы с 1С Bitrix.

Всё что нужно мы предоставим, жду ваших предложений.

Обязательные требования знания 1С Bitrix.Опыт интеграции и настройки CRM.

4 года назад
smigor7
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Заявки фрилансеров

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