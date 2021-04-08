smigor7

Игорь Смирнов smigor7

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Надо сделать упражнения 1С

    Здравствуйте!Нужен человек который сможет сделать упражнения по 1С. Необходимое выполнить несколько упражнений по методичке.Некоторые уже выполненные, но допущены ошибки и нужно их будет исправить. Жду ваших предложений.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сайт под ключ на WordPress

    Здравствуйте!Что нужно сделать: Нужно реализовать сайт под ключ на WordPress где будет реализована отправка личных сообщений и подключение оплат.Обязательные требования Знания WordPress Уметь делать сайт под ключиЖду ваших предложений.

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект по OpenCart

    Что нужно сделать: Ищу специалиста по OpenCart.Сайт стоит на OpenCart 2 версии. Необходимо будет оптимизировать импорт/экспорт товаров.Обязательные требованияЗнания OpenCart.Работа на OpenCart 2 версия.

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер

    Добрый времени суток.Нужно будет написать парсер для социальной сети Discord. Жду ваших ставок.Подробнее техническое задание отправлю в личные сообщения.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Завершение настройки с CRM

    Доброго времени суток, нужен специалист у которого есть опыт с настройкой и интеграцией CRM, опыт работы с 1С Bitrix. Всё что нужно мы предоставим, жду ваших предложений. Обязательные требования знания ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно создать базу в Azure

    Что нужно сделать: Нужен специалист который сможет создать базу данных в Azure. Нужна распределёная база данных к примеру любом интернет магазине.Более подробнее техническое задание скину в личные сообщения.Жду ваших предложений.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно доработать сайт на OpenCart

    Что нужно сделать: Нужен ответственный специалист который сможет доработать сайт по CMS OpenCart (1.5.5.1). Нужно добавить функционал на основе уже нарисованого дизайна и вёрстки, а также технического задания. Более подробное ТЗ ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна разработка программы для ведения аккаунтов ВКонтакте

    Какая задача: Ищем отличного специалиста который сможет реализовать проект. Нам нужно сделать программу для прослушивания плейлистов ВКонтакте. Более подробнее сможем обсудить в ЛС. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Найтрока разделов CRM 1C

    Что нужно сделать: Нужен специалист который сможет сделать настройку разделов 1C CRM под различные задачи компании. Жду ваших предложений. Всё что нужно мы предоставим.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Техническое сопровождение сайта на DIAFAN.CMS

    Что нужно сделать: Имеется два почти одинаковых сайта на diafan.cms (под разные регионы). Нужен разработчик с опытом и знанием по diafan.cms для технического сопровождения сайтов и доработок. Работа на постоянной основе. Жду ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка плагина на Word Press

    Довести до готовности доработку 3 - х плагина, написанные для узконаправленных решений на сайте. 1. Плагин реализации функционала "Дипломы" В админ-панеле страница с Custom Post Type(CPT), на которой можно сформировать ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад