Требуется доработка проекта на cs-cart Multivendor с фокусом на оптимизацию сайта согласно ТЗ SEO специалиста. Обсуждение деталей будет в личных сообщениях.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте!Нужен человек который сможет сделать упражнения по 1С. Необходимое выполнить несколько упражнений по методичке.Некоторые уже выполненные, но допущены ошибки и нужно их будет исправить. Жду ваших предложений.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется специалист по Bitrix. Нужно создать интернет магазин на Bitrix с подключение 1С, оплату Сбербанк, сервисов доставки.Всем кому интересно жду ваших предложений.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист который сможет сделать скрипт для csv файла в pdf по html шаблону.Кому интересно можете оставлять свои предложения. Более подробнее уже в личных сообщениях.Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте!Что нужно сделать: Нужно реализовать сайт под ключ на WordPress где будет реализована отправка личных сообщений и подключение оплат.Обязательные требования Знания WordPress Уметь делать сайт под ключиЖду ваших предложений.Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Что нужно сделать: Ищу специалиста по OpenCart.Сайт стоит на OpenCart 2 версии. Необходимо будет оптимизировать импорт/экспорт товаров.Обязательные требованияЗнания OpenCart.Работа на OpenCart 2 версия.Закрыт4 года назад
Добрый времени суток.Нужно будет написать парсер для социальной сети Discord. Жду ваших ставок.Подробнее техническое задание отправлю в личные сообщения.Закрыт4 года назад
Доброго времени суток, нужен специалист у которого есть опыт с настройкой и интеграцией CRM, опыт работы с 1С Bitrix. Всё что нужно мы предоставим, жду ваших предложений. Обязательные требования знания ...Закрыт4 года назад
Что нужно сделать: Нужен специалист который сможет создать базу данных в Azure. Нужна распределёная база данных к примеру любом интернет магазине.Более подробнее техническое задание скину в личные сообщения.Жду ваших предложений.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Что нужно сделать: Нужен ответственный специалист который сможет доработать сайт по CMS OpenCart (1.5.5.1). Нужно добавить функционал на основе уже нарисованого дизайна и вёрстки, а также технического задания. Более подробное ТЗ ...Закрыт4 года назад
Какая задача: Ищем отличного специалиста который сможет реализовать проект. Нам нужно сделать программу для прослушивания плейлистов ВКонтакте. Более подробнее сможем обсудить в ЛС. Жду ваших предложений.Закрыт4 года назад
Что нужно сделать: Нужен специалист который сможет сделать настройку разделов 1C CRM под различные задачи компании. Жду ваших предложений. Всё что нужно мы предоставим.Закрыт4 года назад
Что нужно сделать: Имеется два почти одинаковых сайта на diafan.cms (под разные регионы). Нужен разработчик с опытом и знанием по diafan.cms для технического сопровождения сайтов и доработок. Работа на постоянной основе. Жду ...Закрыт4 года назад
Довести до готовности доработку 3 - х плагина, написанные для узконаправленных решений на сайте. 1. Плагин реализации функционала "Дипломы" В админ-панеле страница с Custom Post Type(CPT), на которой можно сформировать ...Закрыт4 года назад