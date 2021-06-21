Необходимо выполнить контрольную работу с использованием программы Парус. Все задания учебного заведения указаны в приложенном документе. Возможен перевод на украинский язык с использованием переводчика. Цена указана 15 долларов, но возможно обсуждение.
Надо сделать упражнения 1С
Здравствуйте!Нужен человек который сможет сделать упражнения по 1С. Необходимое выполнить несколько упражнений по методичке.Некоторые уже выполненные, но допущены ошибки и нужно их будет исправить.
Жду ваших предложений.
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