Надо сделать упражнения 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка688 просмотров

Здравствуйте!Нужен человек который сможет сделать упражнения по 1С. Необходимое выполнить несколько упражнений по методичке.Некоторые уже выполненные, но допущены ошибки и нужно их будет исправить.

Жду ваших предложений.

4 года назад
smigor7
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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