Фриланс: решение контрольных работ, задач и тестов

22 открытых заказа
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Контрольные и задачи доверьте профессионалам!

В этом разделе биржи Веблансер вы можете заказать выполнение тестов, решение задач, подготовку контрольных работ по любым дисциплинам, в том числе и тем, что требуют наличия специальных знаний. Удаленный формат сотрудничества позволяет находить квалифицированных исполнителей, где бы вы ни находились!

Заказать контрольные — просто!

Студенческая пора — время усердного изучения самых разных наук. Но далеко не всегда у учащихся есть время, чтобы делать все задания преподавателей самостоятельно. И тогда на помощь придут специалисты, работающие на бирже Weblancer! Для того чтобы найти фрилансера, готового помочь вам с письменными работами, потребуется минимум усилий.

Создайте проект, указав в его названии поставленную задачу и дисциплину, приложите вспомогательные материалы, если считаете нужным. Обязательно определитесь со сроками исполнения заказа, его бюджетом. В качестве последнего шага оставьте нам адрес электронной почты: туда мы будем пересылать оставленные на бирже отклики. А чтобы сделать выбор исполнителя было проще, предлагаем вам изучить портфолио тех, кто хотел бы сотрудничать с вами: так вы сможете понять, есть ли у фрилансера опыт подобной работы.

Умеете делать контрольные? Найдите работу здесь!

Обычно выполнением заданий, связанных с учебой в ВУЗе, техникуме, колледже, занимаются или вчерашние студенты, которые отлично разбираются в предметах, или преподаватели. Дистанционная работа на бирже Веблансер дает возможность хорошо зарабатывать на собственных знаниях и умениях, ведь здесь регулярно появляются проекты, где требуется оперативно помочь в подготовке письменных заданий. Особенно горячая пора — время перед сессией, в такие периоды число заказов резко взрастает.

Если вы хотели бы начать зарабатывать контрольными, решением тестовых заданий, практических задач, или же имеете подобный опыт и с удовольствием расширите число заказчиков, мы приглашаем вас в мир фриланса — это великолепная возможность работать из дома, самостоятельно определять загруженность и время, затрачиваемое на выполнение заказов. Удаленное взаимодействие выгодно и заказчику, и исполнителю, а наш сервис позволяет организовывать его таким образом, чтобы обеим сторонам было удобно и просто находить друг друга.

Частые вопросы по контрольным, задачам и тестам

Как найти хорошего фрилансера по контрольным, задачам и тестам?

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Что такое фриланс-биржа?

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  • Решить уравнение

    $50

    решить уравнение с тетрацией

    Контрольные, Задачи и Тесты2 заявки
    Открыт
    день назад

  • Оформить таблицу

    $10

    Файл не могу прикрепить. Отправлю на почту. Цену указал минимальную. С учетом объема работ договоримся.

    Контрольные, Задачи и Тесты10 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Информатика

    $2

    Все написано в задании

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Анализ данных из csv и xml с помощью Python

    Здравствуйте! Задание на анализ данных с помощью Python (необходимо разобрать содержимое csv и xml файлов). Полное описание и исходные файлы - по ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1f-ktcKPQOz81z8oIiHmGcgJPlAx0-7A0 Ознакомьтесь, пожалуйста. Срок выполнения - 2 дня. ...

    Python
    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Открыт
    3 дня назад

  • Виконати завдання з Access та Excel

    Дитяча робота на олімпаду. Виникла проблема в Excel та Access. Терміново, на протязі години. Оплата відразу. Можна до 13 год

    Контрольные, Задачи и Тесты3 заявки
    Открыт
    7 дней назад

  • Business Website (шкільне завдання)

    Потрібно переробити малюнки в сайт через Adobe Dreamweaver (3 сторінки)

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Открыт
    8 дней назад

  • Сделать Квиз

    Нужно будет сделать квиз в программе easyquizzy примерно будет 300 вопросов с правильными ответами, вопросы при прохождение Квиза должны появляться в рандомном виде так и с ответами. Более подробно в лс

    Контрольные, Задачи и Тесты4 заявки
    Открыт
    8 дней назад

  • Олімпіадні задачі Python

    $10

    Потрібно розв'язати 5 задач олімпіадного характеру.

    Python
    Контрольные, Задачи и Тесты4 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Задания по дискретной математике по варианту

    Нужно выполнить мой вариант по заданиям из файлов (контрольные вопросы и просто задания) с подробным решением, чтоб любой человек мог понять что, зачем, для чего и когда применяется каждая переменная

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Открыт
    17 дней назад

  • Перевести формулы из ворд в Эксель

    задать формулы с 3.1 по 3.14 в шаблон с названием "приложение" в эксель, а также надо по исходных данным которые даны в приложении с 1 по 4 построить зависимости кривых упрочнения см. примеры рис. 3.2 ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Организовать проведение олимпиады студентов

    [b]Задача:[/b] Обеспечить проведение онлайн-тестирования участниками олимпиады на платформе Moodle 05 декабря 2023. Олимпиада проводится среди студентов.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Открыт
    23 дня назад

  • Решить задачу

    Создать массив из пяти элементов и вычислить произведение между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами Упорядочить в порядке убывания

    Контрольные, Задачи и Тесты7 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Математическая модель

    Добрый день. Необходимо составить математическую модель как описано в приложенном файле , цену предлагайте

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Открыт
    месяц назад