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Фриланс: решение контрольных работ, задач и тестов
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Частые вопросы по контрольным, задачам и тестам
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- $50Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиОткрытдень назад
- $10
Файл не могу прикрепить. Отправлю на почту. Цену указал минимальную. С учетом объема работ договоримся.Контрольные, Задачи и Тесты10 заявокОткрыт3 дня назад
- $2
Все написано в заданииКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт3 дня назад
Здравствуйте! Задание на анализ данных с помощью Python (необходимо разобрать содержимое csv и xml файлов). Полное описание и исходные файлы - по ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1f-ktcKPQOz81z8oIiHmGcgJPlAx0-7A0 Ознакомьтесь, пожалуйста. Срок выполнения - 2 дня. ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаОткрыт3 дня назад
Розробка концепції проєкту в охороні праці та безпеці виробництва на Шахтоуправлінні Покровське. При необходимости, могу скинуть примерКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт3 дня назад
ОЦІНКА РИЗИКІВ: ІНДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК. Нужно подвязать к работе Шахтоуправление Покровское, либо угольную промышленность в целом.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт3 дня назад
- $15
Виконання робіт з предмету автоматизований електропривідКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительОткрыт4 дня назад
Задание 4 и 5Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиОткрыт5 дней назад
Решить задачи на Си Шарп, с#Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиОткрыт6 дней назад
Дитяча робота на олімпаду. Виникла проблема в Excel та Access. Терміново, на протязі години. Оплата відразу. Можна до 13 годКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиОткрыт7 дней назад
Потрібно переробити малюнки в сайт через Adobe Dreamweaver (3 сторінки)Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаОткрыт8 дней назад
Нужно будет сделать квиз в программе easyquizzy примерно будет 300 вопросов с правильными ответами, вопросы при прохождение Квиза должны появляться в рандомном виде так и с ответами. Более подробно в лсКонтрольные, Задачи и Тесты4 заявкиОткрыт8 дней назад
https://telegra.ph/Zadachi-po-mat-modelirovaniyu-12-07 Задачи доступны по ссылке выше!Контрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт16 дней назад
- $10
Потрібно розв'язати 5 задач олімпіадного характеру.Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиОткрыт17 дней назад
Нужно выполнить мой вариант по заданиям из файлов (контрольные вопросы и просто задания) с подробным решением, чтоб любой человек мог понять что, зачем, для чего и когда применяется каждая переменнаяКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт17 дней назад
Найти расстояние между плоскостямиКонтрольные, Задачи и Тесты2 заявкиОткрыт19 дней назад
задать формулы с 3.1 по 3.14 в шаблон с названием "приложение" в эксель, а также надо по исходных данным которые даны в приложении с 1 по 4 построить зависимости кривых упрочнения см. примеры рис. 3.2 ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрыт22 дня назад
[b]Задача:[/b] Обеспечить проведение онлайн-тестирования участниками олимпиады на платформе Moodle 05 декабря 2023. Олимпиада проводится среди студентов.Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаОткрыт23 дня назад
Создать массив из пяти элементов и вычислить произведение между максимальным по модулю и минимальным по модулю элементами Упорядочить в порядке убыванияКонтрольные, Задачи и Тесты7 заявокОткрытмесяц назад
Добрый день. Необходимо составить математическую модель как описано в приложенном файле , цену предлагайтеКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокОткрытмесяц назад