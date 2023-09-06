Расчитать ротор векторного поля и циркуляцию

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки27 просмотров
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Сформировать произвольный массив точек в двухмерной плоскости и расчитать ротор и циркуляцию относительно одной из точек массива. Векторное поле задано линейным уравнением (ах +by + c)

4 месяца назад
guest_16654832190737
Украина
год в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
__Nova
23 годаРоссия
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
$10
1 день
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