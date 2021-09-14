С/С++, С# developer

Здраствуйте меня зовут Андрей. Учусь в техническом вузе на програмиста. Есть опыт написания програм на С/С++ и C#.Быстро соображаю что нужно сделать в заказе, всегда иду на контакт с заказчиком и быстро отвечаю.