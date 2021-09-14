Andrii92

Андрей Andrii92

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
С/С++, С# developer

Здраствуйте меня зовут Андрей. Учусь в техническом вузе на програмиста. Есть опыт написания програм на С/С++ и C#.Быстро соображаю что нужно сделать в заказе, всегда иду на контакт с заказчиком и быстро отвечаю.

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Отзывы заказчиков

Arykon
Артур 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Исправить код
Большое спасибо! Рекомендую!
Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
ivanfortuna
Иван 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Решить одну задачу в С++
Отлично выполненная работа
Не впервые выполняю заказ, рекомендую.
Ответный отзыв
ivanfortuna
Иван 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Решить 7 задач на языке программирования С++
Качественно и быстро выполнил поставленную задачу.
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$30
10 баллов
4 года назад
Выполнить 12 заданий по информатике.
Рекомендую!
Вежливость и понимание. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
guest_16310319645977
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Лабораторная работа 1 курс
Очень быстро, качественно. Ответил на все вопросы)
Вежливый, быстро отвечает. Рекомендую
Ответный отзыв
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