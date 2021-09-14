С/С++, С# developer
Здраствуйте меня зовут Андрей. Учусь в техническом вузе на програмиста. Есть опыт написания програм на С/С++ и C#.Быстро соображаю что нужно сделать в заказе, всегда иду на контакт с заказчиком и быстро отвечаю.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
3 года назад
Большое спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика.
$5
10 баллов
3 года назад
Отлично выполненная работа
Ответный отзыв
Не впервые выполняю заказ, рекомендую.
$20
10 баллов
4 года назад
Качественно и быстро выполнил поставленную задачу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$30
10 баллов
4 года назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Вежливость и понимание. Рекомендую как заказчика.
$2
10 баллов
4 года назад
Очень быстро, качественно. Ответил на все вопросы)
Ответный отзыв
Вежливый, быстро отвечает. Рекомендую