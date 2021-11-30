Arykon

Артур Arykon

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Задачи

    Требуется решить контрольные задания, задачи и тесты. Необходимо предоставить качественные и полные решения. Ожидается внимательное отношение к деталям и соблюдение сроков.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правка кода по заданию

    Задача включает в себя правку кода на C, который обрабатывает результаты спортивных соревнований и вычисляет значения функции с учетом заданных параметров. Необходимо исправить ошибки, улучшить логику обработки данных и обеспечить корректный вывод результатов. Ожидается тщательное тестирование и проверка работоспособности программы.

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить код

    Требуется исправить код в соответствии с заданием, включающим контрольные, задачи и тесты. Необходимы внимательность и опыт в программировании для достижения точных результатов.

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Andrii92
Андрей 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Исправить код
Рекомендую как заказчика.
Большое спасибо! Рекомендую!
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