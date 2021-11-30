Задача включает в себя правку кода на C, который обрабатывает результаты спортивных соревнований и вычисляет значения функции с учетом заданных параметров. Необходимо исправить ошибки, улучшить логику обработки данных и обеспечить корректный вывод результатов. Ожидается тщательное тестирование и проверка работоспособности программы.