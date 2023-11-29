Фриланс: решение лабораторных работ

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Лабораторные работы на лучших условиях!

Здесь, в этом разделе биржи, вы можете найти фрилансера для выполнения лабораторной работы или же взяться за такое задание. Мы создаем все условия, чтобы исполнителям и заказчикам было удобно взаимодействовать, а обезопасить вас от недобросовестности второй стороны призван сервис «Безопасная сделка».

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Лабораторная работа — неотъемлемая часть учебного процесса, и задается она с целью выяснить, умеет ли студент применять полученные им знания, делать выводы. Нередко именно лабораторные работы становятся фактором, напрямую влияющим на оценку. И если у вас нет времени выполнять задание, поручите его специалистам с биржи Веблансер: создайте проект, укажите, что конкретно нужно сделать, определите дедлайн. Чтобы вы могли получать отклики на проект на электронную почту, обязательно оставьте ее при создании заказа.

Чаще всего к услугам фрилансеров прибегают будущие программисты, так как их специальность предполагает возможность удаленного выполнения заданий. Впрочем, на бирже есть специалисты, отлично разбирающиеся во многих других дисциплинах — в экономике, праве, математическом анализе, высшей математике, журналистике, экологии, искусстве, иностранных языках. Возможно, их услуги понадобятся вам в дальнейшем.

Заказать лабораторную работу на Weblancer можно и без регистрации, так как для размещения проекта она не требуется. Однако не забывайте, что перед зарегистрированными пользователями открываются куда более широкие возможности: они могут оставлять и получать отзывы о сотрудничестве, прибегать к разрешению спорных вопросов в Арбитраже, пользоваться Безопасной сделкой.

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Частые вопросы по лабораторным работам

Как найти хорошего фрилансера по лабораторным работам?

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    3 дня назад

  • Сделать две лабораторные на MongoDB

    Нужно сделать две лабораторные по подобию приложенного файла. И исходный код к каждой лабораторной. Вариант 16 и Вариант 18 Разными файлами

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    4 дня назад

  • Работа со строками на С#, 1 курс, консоль

    $25

    Строка формируется двумя способами: из зараннее сформированного массива или вводится пользователем с клавиатуры. Обязательно сделать проверку на то, что строка пуста. При вводе с клавиатуры надо проверить, что каждое предложение в строке оканчивается на один ...

    Лабораторные работы5 заявок
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    6 дней назад

  • Проект з машинного навчання

    $160

    Шукаю спеціаліста у галузі машинного навчання для виконання лабораторних робіт (сайт, який пропонує книги, орієнтовані на вибір клієнта). Більшість роботи написана, я потребую помічника, щоб дописати, а також захистити лабораторну.

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    9 дней назад

  • Паралельне програмування на Java

    $16

    Виконати лабораторну роботу з паралельного програмування на Java з використанням моніторів. До самого коду також необхідно: розробка паралельного математичного алгоритму, алгоритмів всіх паралельних задач (потоків), структурної схеми взаємодії потоків. Приклад виконання іншої лабораторної надішлю в ...

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    9 дней назад

  • Дискретная математика

    $10

    Выполнить 2 лабораторные работы по дисконтной математике: Предикаты и Графы

    Лабораторные работынет заявок
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    12 дней назад

  • ДЗ по алгоритмам и структурам данных на языке C за семестр

    Все задания по ссылке: https://bmstu-iu9.github.io/ads/ Нужно выполнить первые 5 заданий из третьего модуля. Задания проходят тесты, проверку на плагиат и проверку преподавателем. Необходимо сделать всё до 20го декабря. В заданиях нельзя использовать глобальные переменные. ...

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    14 дней назад

  • Лабораторні роботи з Data Science

    $10

    Потрібно виконати лабораторну роботу з предмету Data Science. Потрібен працюючий код, та деяка інформація про сам код, блок схема та пояснення по прикладу, який прикріпив. Сам протокол на 100% робити не потрібно Лабораторна робота ...

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    19 дней назад

  • С++

    Дана программа выполнения вычислений по формулам. Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения. Реализовать обработку исключительных ситуаций. Требования к обработке исключительных ситуаций: 1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо ...

    Лабораторные работынет заявок
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    19 дней назад

  • С++

    Дана программа выполнения вычислений по формулам. Формулы в калькуляторе : прогрессии, полное квадратичное уравнение, формулы сокращённого умножения. Реализовать обработку исключительных ситуаций. Требования к обработке исключительных ситуаций: 1.Для обработки исключительных ситуаций необходимо ...

    Лабораторные работынет заявок
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    19 дней назад

  • Лабораторная работа теория алгоритмов

    необходимо сделать лабораторную работу по теории алгоритмов. Делать только 27 вариант. Оригинальность работы не имеет значения. Писать на любом языке программирования,но желательно на с/с++ или Пайтон.

    Лабораторные работы4 заявки
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    24 дня назад

  • Написать простые программы на С

    Написать простые программы на языке С (пример x^2+px+q=0.) и оформить как отчет. Задание для института необходимо сделать Вариант К

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    25 дней назад