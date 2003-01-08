Ретушёр
Занимаюсь ретушью фотографий:
Цветокоррекция
Разглаживание кожи
Удаление деталей
Добавление объёма
Тонирование
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
год назад
Выполнение лабораторных работ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
3 года назад
Ассемблер
Ответственно выполняет заказы, в срок
Ответный отзыв
Все прошло без лишних вопросов
$10
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно
Ответный отзыв
Проблем с заказчиком не было