SERJIK2002

Сергей Кулик SERJIK2002

 
22 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Ретушёр

Занимаюсь ретушью фотографий:

  • Цветокоррекция

  • Разглаживание кожи

  • Удаление деталей

  • Добавление объёма

  • Тонирование

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1 из 5

Отзывы заказчиков

DenisKryzovnikov
Денис 
43 года
год в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
год назад
Лабораторні роботи з програмування
Выполнение лабораторных работ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_16299963226003
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Выполнить 2 лабораторные работы по ассемблеру
Ассемблер
Ответственно выполняет заказы, в срок
Все прошло без лишних вопросов
Ответный отзыв
IlliaMishakin
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Visual Studio C++/CLR лабораторная с пошаговой инструкцией
Быстро и качественно
Проблем с заказчиком не было
Ответный отзыв