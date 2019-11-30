Фрилансеры: преподаватели

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Вадим Дибцов
Вадим Дибцов 
22 года, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$10 / час
от $10
1

Решаю контрольные и лабораторные работы по математике и программированию

Влад Г.
Влад Г. 
20 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$3 / час
от $1
2
1 балл

Выполню очень быстро ваши задания.

Сергей Кулик
21 год, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 56 секунд назад
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$1 / час
от $1
3

Лабораторки поC#, C++

Илья Б.
Илья Б. 
25 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 5 месяцев назад
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$2 / час
от $2
4

.

Сергей П.
Сергей П. 
34 года, Беларусь
4 года в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
5

Выполнение работ различной сложности и срочности

Жаркынбек Б.
26 лет, США
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$1 / час
от $1
6

Помощь студентам , решаю задачи лабораторных работ . По программированию

Олександр Глюза
25 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$1 / час
от $1
7

i will work with u

Валерія М.
24 года, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$1 / час
от $1
8
Андрей Ж.
Андрей Ж. 
21 год, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$1 / час
от $1
9

Делаю лабораторные работы с программирования за вас, большой опыт работы, комментирую код помогающий разобраться.

Пётр М.
32 года, Франция
4 года в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $10
10

-

Анастасия Л.
Анастасия Л. 
19 лет, Украина
5 месяцев в сервисе
Была онлайн 5 месяцев назад
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$1 / час
от $1900
11
Анастасия Л.
Анастасия Л. 
19 лет, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$1 / час
от $32767
12
Мария Федорова
21 год, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 7 месяцев назад
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$2 / час
13

НЕ точные науки, задания по психологии, истории, литературе

Александр Г.
18 лет, Украина
9 месяцев в сервисе
Был онлайн 9 месяцев назад
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$2 / час
от $2
14
Михаил М.
20 лет, Беларусь
9 месяцев в сервисе
Был онлайн 9 месяцев назад
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$2 / час
от $2
15
Евгений К.
22 года, Украина
2 месяца в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$2 / час
от $2
16

Сделаю быстро лаб работу,если надо срочно то х2 цена и приступаю сразу же в момент заказа

Єлизавета К.
20 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 4 месяца назад
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$2 / час
от $4
17

Вмію писати програми на C++, Python, C#, трохи JavaScript.

Яна Б.
Яна Б. 
20 лет, Украина
2 недели в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$2 / час
от $5
18
Александр М.
24 года, Украина
6 месяцев в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$3 / час
от $6
19

Работы по прогр.на Pascal/Delphi/C/C++/Python

Яна П.
Яна П. 
26 лет, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$5 / час
от $2
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