Фрилансеры: преподаватели
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Решаю контрольные и лабораторные работы по математике и программированию
Выполню очень быстро ваши задания.
Лабораторки поC#, C++
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Выполнение работ различной сложности и срочности
Помощь студентам , решаю задачи лабораторных работ . По программированию
i will work with u
Делаю лабораторные работы с программирования за вас, большой опыт работы, комментирую код помогающий разобраться.
НЕ точные науки, задания по психологии, истории, литературе
Сделаю быстро лаб работу,если надо срочно то х2 цена и приступаю сразу же в момент заказа
Вмію писати програми на C++, Python, C#, трохи JavaScript.
Работы по прогр.на Pascal/Delphi/C/C++/Python