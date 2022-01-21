Фрилансеры: инженеры машиностроения

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Предприятия, занимающиеся выпуском средств технологического оснащения производства, нередко нуждаются в услугах проектировщиков. Рациональным является решение доверить разработку оборудования фрилансерам — инженеры, работающие удаленно, выполняют заказы качественно и недорого, найти исполнителей и заключить сделки безопасно можно на бирже Weblancer.net. Профессионалы подготовят техническое задание и рассчитают количество необходимых материалов. Опытные инженеры осуществят проектирование оборудования для машиностроения, ход работы заказчик может контролировать онлайн с помощью нашего сайта.

Частые вопросы о инженерах машиностроения

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Заказы на фриланс для инженеров машиностроения есть в категории Машиностроение.

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Алексей Д.
Алексей Д. 
45 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$5 / час
от $10
1

Разработка конструкторской документации на нестандартное оборудование, инструмент, приспособления, штампы, прессформы и пр...

  • Аппарат обдувки
  • Специальный станок автоматической линии
  • Гравидинамический сепаратор
  • Профилировочный станок
  • Блок гибочный
Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$20 / час
от $10
2

Архитектура, Дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи

сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Юрий Запорожцев
47 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
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$3 / час
от $5
3

AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D

  • Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты
  • Червячная фреза чертеж
  • Дисковая модульная фреза
  • Сушило
  • Болтовое, шпилечное
autocadsolidworks
Владимир О.
45 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$1 / час
от $1
4

1$-2$ чертеж А4, 3D проект равен половине стоимости всех чертежей

  • Контейнеры большегрузные
  • Опрокидыватель
  • Барабан сепаратор
  • Конвейер шнековый для зерна
Иван Зашлюк
Иван Зашлюк 
54 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$1 / час
от $1
5

1

сделать 3d модель
Наталья Д.
45 лет, Украина
7 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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$5 / час
от $5
6

2D, 3D

картинки для сайтаотрисовать в векторе
Дмитрий Г.
Дмитрий Г. 
45 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $10
7

Проектирование любых механизмов и установок, правка существующей документации, составление спецификаций

autocad
Виталий О.
Виталий О. 
37 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$5 / час
от $5
8

Всё зависит от сложности конструкции

autocadsolidworks
Виталий В.
41 год, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 3 недели назад
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$5 / час
9

Электроснабжение, инжиринг

сделать 3d модель3ds max
Евгений Г.
26 лет, Беларусь
2 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$7 / час
от $5
10

Создание чертежа

  • Асфальтоукладчик
  • Поршневая группа
  • Каркас
  • Фиксатор
solidworks
Константин Д.
Константин Д. 
33 года, Узбекистан
4 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$10 / час
от $100
11

Разрабатываю изделия по ТЗ. Электрический транспорт, механизмы, импортозамещение.

  • Датчик скорости на буксу вагонов метро
  • разработка автоматического автозонта
Тимур С.
Тимур С. 
34 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 10 месяцев назад
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$12 / час
от $50
12

3D, Визуализация, Чертежи, Схемы, Машиностроение.

  • Buffalo V6 (3д-печать)
  • TRAILERS
  • Harvester (масштабная модель)
  • Harvester (масштабная модель)
  • Пушка ГШ-6-23М (масштабная модель)
Евгений Б.
30 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
13

Буду рад сотрудничать с Вами

Алексей Е.
35 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
14

3D Моделирование и разработка чертежей

solidworks
Константин К.
36 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
15

Работаю инженером-технологом, разбираюсь в данных вопросах

Алексей Онищенко
34 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
16

Проектирование и конструирование. Оформление чертежной документации.

Сергей Лучко
35 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
17

Любые задания по машиностроению, механике, сопромату и тд.

Марат Аккужиев
43 года, Казахстан
9 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
18

Свободен

autocad
Николай Г.
64 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
19

Нестандартное оборудование , автоматизация

Денис К.
32 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
20

чертежи, 3d модели, сборки

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