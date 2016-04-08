Резюме

Нач. ПТО; Менед.; Глав.инж. проекта и производ.; Нач. ОКС; Супервайзер по строит. Менед. по продаж.

Строительство, недвижимость

• Инженер

• Управление проектами

• Проектирование, Архитектура

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —13 лет 8 месяцев

Июль 2012 — Апрель 2014

1 год 10 месяцев

ТОО "Полистройгрупп"

Актобе

Начальник ПТО

1. Строительство производственной базы для хранения светлых нефтепродуктов в пос. Бестамак Алгинского района Актюбинской области. Заказчик: ТОО "Крон плюс". Сдача объекта с проведением рабочей и государственной комиссии.

2. Строительство нефтеналивного терминала на ст. Ералиева Мангистауская область, РК. Заказчик: ТОО "Терминал Курык". Сдача объекта с проведением рабочей и государственной комиссии.

3. Строительство установки СК-800-2КН по первичной переработке нефти г. Кульсары, Атырауская область, Жылыойский район, промзона. Заказчик ТОО Кульнафта. Сдача объекта с проведением рабочей и государственной комиссии.

Февраль 2011 — Июль 2012

1 год 6 месяцев

ТОО «Норис и КСС»

Актобе

Начальник ПТО

Строительно-монтажные работы и контроль качества

Объект: «11-ти этажный жилой дом с мансардой со встроенным бизнес-центром по пр. А. Молдагуловой 44, в г.Актобе». Заказчик и застройщик ТОО «Норис и КСС». Сдача объекта с проведением рабочей и государственной комиссии.

Февраль 2008 — Июль 2012

4 года 6 месяцев

ТОО «НПФ Казбеков проект групп»

Атырау

Главный инженер проектной группы и производства (руководитель ПТО)

Строительно-монтажные работы и контроль качества:

Строительство УКПиГ (Установка Комплексной Подготовки Нефти и Газ) Карабатан Транш 1, 2, (зона МСС и БАНАТИ) монтаж технологических трубопроводов, монтаж металлических эстокад КМД, монтаж технологических площадок под оборудования, монтаж резервуаров емкостью 80000м3 3шт

Составление и защита форма 2, 3, 29, акты скрытые работы, акты испытания, акты приемки и выполнения «ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ». Конкурсной заявки, наряд заказов. Заказчик «АДЖИП КСО»

Февраль 2007 — Февраль 2008

1 год 1 месяц

ТОО «Казактуркмунай»

Ведущий инженер-строитель и технадзор (супервайзер)

Производил СМР (Строительно-монтажные работы) по объектам:

1. УПН (установка подготовка нефти) на м/р Каратобе Ю (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, 400, и т. д.);

2. Утилизация попутного газа УПН (установка подготовка нефти) Каратобе Ю (трубопровод среднего и высокого давления);

3. Газопровод среднего давления от УПН (установка подготовка нефти) Ю Каратобе до п. Жаркамыс ;

4. Пуск и наладка газопровода среднего давления от УПН (установка подготовка нефти) Ю Каратобе до п. Жаркамыс ;

5. Очистное сооружение на м/р Лактыбай;

6. Полигон (шлама накопитель);

7. Строительства вахтового городка Каратобе Ю (гараж, котельная, жилые вагончики, насосная и т. д.);

8. Автомобильная дорога 32 км от УПН Лактыбай до УПН Каратобе Ю. и.т.д. ;

9. Строительства моста «Шатырласай»;

10. Строительства вахтового городка на м/р «Сазтобе» обл. Актау (гараж, котельная, жилые вагончики, насосная и т. д.);

11. Утилизация попутного газа на м/р «Сазтобе» обл. Актау (трубопровод среднего и высокого давления);

12. Строительства производственного склада на м/р Елемес;

13. Утилизация попутного газа на м/р «Елемес» обл. Актау (трубопровод среднего и высокого давления);

Январь 2006 — Февраль 2007

1 год 2 месяца

ТОО «Ремстройпроект» Проектный институт.

Актобе

Ведущий инженер-строитель (проектировщик)

Проектировал объекты:

1. МНПЗ (Мини нефтеперерабатывающий завод) заказчик ТОО «ВерналОилКазахстан» г. Кандагач (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, 5000, и т. д.) ;

2. Реконструкция производственной базы с цехом по рафинации растительных масел по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, заказчик ТОО «Турк Ваз»;

3. Магазин с подземным складом в промзоне 41разъзда ПК «ТАБЖОЛ»;

4. Проект застройки жилого комплекса "Кокпекты" в г. Актобе;

5. Реконструкция существующего здания под Центр обслуживания населения по принципу "одного окна" в г. Актобе;

Октябрь 2004 — Январь 2006

1 год 4 месяца

ТОО «Сапар ЛТД»

Актобе

Инженер промышленно-гражданского строительства

Производил СМР (Строительно-монтажные работы) и проектирование по объектам:

1. База нефтепродуктов мощностью 9000 м3 в промзоне г. Актобе (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, 5000, и т. д.) заказчик ТОО «Сапар»;

2. Обустройство вахтового городка на месторождении Алибекмола заказчик ТОО «Сапар»

3. Расширение складского хозяйства ПЛ №4 (КПП, склад ангар, Открытая площадка с навесом -250м2, площадка для хранения обсадных труб, погрузочно-разгрузочная площадка, автомобильные весы на 40т, сетчатое ограждение площадки, административно бытовой корпус) заказчик ТОО "Казахойл Актобе"

4. Комплексное обустройство нефтегазоконденсатного месторождения. Алибекмола при промышленной эксплуатации.

5. Водопровод D426х8 протяженностью 8500 метров от скважины до БКНС.

Сентябрь 2000 — Октябрь 2004

4 года 2 месяца

ТОО «Мунайгаз инжиниринг ЛТД» Проектный институт.

Актобе

Инженер-проектировщик (строитель)

Проектировал объекты:

1. Производственная база в вахтовом поселке «Тенгиз» фирма ТШО;

2. Выкидная линия от скв. «Сайгак – 1, 2, 3.» до УПН (установка подготовка нефти) заказчик ТОО «Маирсказахстан»;

3. Технологическая эстакада через р. Шийли заказчик ТОО «Маирсказахстан»;

4. УПН (установка подготовка нефти) на м/р «Сайгак» (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, и т. д.) заказчик ТОО «Маирсказахстан»;

5. Временны УПН (установка подготовка нефти) Каратобе (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, и т. д.) заказчик ТОО «Казактуркмунай»;

6. УПН (установка подготовка нефти) Лактыбай (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, и т. д.) заказчик ТОО «Казактуркмунай»;

7. Производственная база испытаний фонтанной арматуры заказчик ТОО «Мунаймашкомплект»

8. Система пожаротушения существующего УПН на м/р «Чулаккурган»

9. База нефтепродуктов мощностью 9000 м3 в промзоне г. Актобе (административно бытовой корпус, гараж, котельное, насосная, технологические трубопроводы, резервуары 2000, 1000, и т. д.) заказчик ТОО «Сапар».

Высшее образование

2008 Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, Алматы

Инженерно-технический факультет по специальности: «Промышленное строительство», Диплом №0004576, квалификация инженер-строитель

2003 Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Актобе

Инженерно-технический факультет по специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Диплом №0383587, квалификация «Инженер-механик»

Повышение квалификации, курсы

2010 Удостоверение

КазНИСА, Удостоверение №10-1380, удостоверяет право на производство строительно-монтажных работ в сейсмических районах РК

Тесты, экзамены

2013 Удостоверение о проверке знаний промышленной безопастности на опастных производственных объектах

TOO "The Western Training Company", Отлично

2012 Сертификат по охране труда и техники безопасности

Министерство образование и труда, отлично

Ключевые навыки

Знание языков Казахский — родной

Русский — свободно владею

Навыки Указано в пункте обо мне

Дополнительная информация

Рекомендации ТОО "Полистройгрупп"

Тлеуов Сагингали Орынбасарович (Директор). +77058182126, +77015224126

ТОО "Норис и КСС"

Жаржанов Ербол Жумабаевич (Директор). +77015446881, +77771598781

Обо мне 1. Подготовка пакет документов для участие в ТЕНДЕРЕ (Открытый конкурс, ценовое предложение).

2. Подпор, покупка, продажа, строительных материал, спецтехника

3. Расчет на рентабельность между арендой и покупкой спецтехники.

4. Составление форма 2, 3, 29 и выполнения «ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

5. Хорошо разбираюсь в измерительных приборах: Нивелир, Теодолит, Теодолит электронный.

6. Грамотно и быстро читаю чертежи.

7. В совершенстве владею программой AutoCAD-2007, 8, 9, 10. Word, Еxcel, АБС-4, Скад (расчетная программа).

8. Отлично оказываю информационную поддержку с помощью международной системы Интернет.

9. Отлично разбираюсь в деле производства. Четко и грамотно разрабатываю ППР (проект производство работ).

10. Хорошо знаю СНиП (строительные нормы и правела).

11. Выполняю местное проектирование марки ТХ (технология нефтепроводов и газопроводов), ГП (генеральный план) КМ, КМД, КЖ (конструкции металлические, деталировка, конструкции железобетонные) АС (архитектурно строительная часть) согласовывая с проектным институтом.

12. Выполняю норма контроль по СМР (строительно-монтажные работы).

13. Своевременно определяю производственные браки (сварочные, монтажные, отклонение от проекта и т.д.).

14. Разрабатываю программу мероприятия при испытании нефтепровода и газопровода, также обеспечиваю мероприятия в неблагоприятных условиях работы.

15. Выполнение пред проектной документации (техническое условие, техническое задание, сбор нагрузок и определение мощности проектируемого объекта, стоимость проектной работы).

16. Выполнение геодезической работы. Установка рейпера.

17. Раскладка рабочего проекта по деталям.

18. Составление монтажных схем и деталировка металлических и железобетонных конструкции для строительно-монтажных работ. Расчет металлических и железобетонных конструкций.

19. Доработка некачественно выполненных рабочих проектов.

20. Привязка и разбивка объектов с установлением нулевой отметки на строительной площадке.

21. Проектирование технологической обвязки нефтяных сооружений.

22. Проектирование системы пожаротушения нефтяных сооружений.

23. Авторский надзор гражданского и промышленного строительства.

24. Консультация по вопросам строительство промышленного и гражданского строительства.

25. Консультация по вопросам строительство нефтяных сооружений.

26. Технический надзор на строительство сооружение первичной подготовки нефти.

27. Технический надзор утилизация попутного газа.

28. Технический надзор промышленного и гражданского строительства.

29. Усваиваю быстро все новейшие технологические преобразования. Обладаю организаторскими способностями. К работе отношусь с большой ответственностью.

30. Морально устойчив. Не имею вредных привычек.

31. Коммуникабельный

31. Из курса ВУЗа отлично знаю дисциплины: сопротивление материалов, строительная механика, железобетонное и металлические конструкция