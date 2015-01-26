studentzp

Юрий studentzp

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
27 минут назад
Профессиональное решение Ваших задач!

➤ Оцифровка (векторизация) чертежей  AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D   

Проектирование, разработка деталей и конструкций. Трехмерное моделирование

Дипломы, курсовые, контрольные, рефераты по техническим, гуманитарным, экономическим, правовым предметам

Перечень выполняемых предметов ниже                                                                               Опыт работы более 18 лет

- Автоматическое проектирование компьютерных систем (АПКС)

- Английский язык и перевод (и др. ин. языки)

- Архитектура

- Бухгалтерский учет

- Векторизация (AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D)

- Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения (ВСиТИ)

- География

- Геодезия

- Геология

- Гидравлика

- Гражданская оборона (ГО)

- Деньги и кредит

- Детали машин, расчет привода и передач (ДМ)

- Журналистика

- Инвестиции и стратегия развития

- Инженерная графика

- Информатика

- Исследование операций

- История Запорожье

- Компьютерное проектирование

- Культурология

- Логистика

- Маркетинг и менеджмент

- Математика, весь курс

- Математическое моделирование

- Математическое программирование

- Математическая статистика

- Материаловедение

- Металлургия и литейные печи

- Начертательная геометрия

- Основы защиты информации

- Оцифровка чертежей (AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D)

- Право

- Прикладная механика (ПМ)

- Программирование (ООП, С#, С++, Delphi, Pascal и т.д.)

- Проектирование и расчет сварных конструкций (ПСК)

- Психология

- Радиотехника (схемы, платы, топология, КД)

- Сопромат

- Строительство (ПГС)

- Теоретическая механика (ТМ)

- Теория машин и механизмов (ТММ)

- Теория вероятности

- Теория резания

- Теория сварочных процессов (ТСП)

- Тепломассобмен (ТМО)

- Теплотехника (ТОТ)

- Теплоэнергетика

- Термодинамика

- Технология конструкционных материалов (ТКМ)

- Технология и организация строительного производства (ТОСП)

- Товароведение

- Транспортные технологии

- Туризм

- Украинский язык и перевод

- Физика

- Филология

- Философия

- Финансовый анализ, статистика и учет

- Финансы предприятия и анализ капитала

- Физическая культура

- Химия и биохимия

- Чертежи курсовых и дипломных работ (автокад, компас, солидворкс, тифлекс, визио, пикад, юниграфикс)

- Черчение, чертеж, проекционное, сборка, сборочные, деталировка, аксонометрии

- Эконометрия

- Экономика предприятия

- Экономическая теория

- Экономический анализ

- Эксплуатация зданий и сооружений

- Электроника (схемы, платы, топология, КД)

- Электротехника и ТОЭ

- Перечень предметов постоянно расширяется!

Рерайтинг

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+38067 9645077 viber/telegram

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Отзывы заказчиков

MaryPestova
Мария 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Комплексный чертёж.
Скорость + качество - вот основные компоненты хорошей работы. Спасибо и удачных дней!
Прекрасный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
GiGangan
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Два задания по инженерной графике первого курса до четверга!
Все сделал, как нужно! Очень отзывчивый человек. Спасибо за все! :)
Доволен сотрудничеством с Русланом. Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
vishn_lena
Лена 
44 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Выполнить кинематический анализ механизма
Работа выполнена на высоком уровне. Все требования по проекту учтены в полном объеме. Постоянно на связи. Сотрудничеством очень довольна. Рекомендую как надежного исполнителя!
Елена - отличный работодатель! Четко сформулированное задание, всегда на связи, приятное общение, своевременная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Перечертить со сканов в Автокад или компас
AutoCAD
Спасибо за работу!
Рекомендую Елену как порядочного заказчика. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
elmara_10
Эмма 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Построение графика
Юрий - мастер своего дела. Спасибо, Юрий.
Спасибо вам за очередной заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
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от $3от 1 дня
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