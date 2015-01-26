➤ Оцифровка (векторизация) чертежей AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D
Проектирование, разработка деталей и конструкций. Трехмерное моделирование
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