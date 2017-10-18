История Украины

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Завершен2 заявки313 просмотров

Диплом на тему: Пiдготовка педагогiчних кадрiв в радянськiй Украiнi 1920-30pp.

8 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
17 минут назад

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
$75
7 дней
Работа по выполнена на высоком уровне. Благодарю Инну за успешное сотрудничество по проекту. Рекомендую как надежного исполнителя. Буду обращаться)
Юрий - заказчик, отличный во всех отношениях. Рекомендую и желаю успехов в дальнейших проектах!

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
17 часов назад
8 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы