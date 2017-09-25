Расчет скорости коррозии металла от щелочи и кислоты

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Требуется выполнить расчет скорости коррозии металла от щелочи и кислоты. Определить требуемую толщину металла при заданном времени воздействия (периодического) и сроке службы, при необходимости подобрать защитное покрытие. Материал лист железа, Ст3пс ГОСТ 380-94 толщина 5мм.

8 лет назад
billabongperm
Александр 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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