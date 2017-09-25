курсовой проект по дисциплине «КОМПРЕССОРЫ И КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ» Вариант № 8 требования в эл виде.
Написать реферат
Необходимо написать реферат по экономике.
Тема реферата "Особенности торговой политики зоны свободной торговли стран СНГ",
Шрифт: Times New Roman 14 pt
Объем: 20 страниц
Оригинальность: 60%
Срок сдачи: 6 октября
План реферата пришлю исполнителю.
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