Написать реферат

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Закрыт3 заявки188 просмотров

Необходимо написать реферат по экономике. 

Тема реферата "Особенности торговой политики зоны свободной торговли стран СНГ", 

Шрифт: Times New Roman 14 pt

Объем: 20 страниц 

Оригинальность: 60%

Срок сдачи: 6 октября

План реферата пришлю исполнителю. 

8 лет назад
s_vylegzhanina
Светлана 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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