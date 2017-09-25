Курсовой проект

Необходимо написать реферат. Дисциплина: Современная внешняя политика РФ Тема: На выбор исполнителя, список тем прикреплен ниже. Кроме тем 65 и 76. Оформление по ГОСТу, Объем 15 - 18 стр от введения до списка ...