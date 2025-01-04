Шукається фахівець для виконання контрольної роботи з дисципліни 'Інформаційні технології в галузі' для спеціальності 'Право'. Завдання передбачає використання Microsoft Excel та Word для обчислення даних, створення діаграм і роботи з документами. Необхідні знання в оформленні багатосторінкових документів відповідно до методичних рекомендацій.