Шукається фахівець для виконання контрольної роботи з дисципліни 'Інформаційні технології в галузі' для спеціальності 'Право'. Завдання передбачає використання Microsoft Excel та Word для обчислення даних, створення діаграм і роботи з документами. Необхідні знання в оформленні багатосторінкових документів відповідно до методичних рекомендацій.
Дипломная
«Розробка інформаційної системи для управління медичною базою даних з використанням фреймворку Laravel»
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