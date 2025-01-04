Доделать главу ВКР

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Закрыт4 заявки30 просмотров

Доделать полностью вкр. Есть только задаток. Тема: "Разработка дизайн-концепции благоустройства зоны отдыха в городском парке". Максимально быстро по срокам

4 месяца назад
guest_1678449043987
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