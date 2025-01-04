Требуется написать курсовую работу объемом 15-20 страниц на тему выделения пегиональной составляющей гравитационного поля. В работе необходимо использовать различные графики и рисунки, а также программы Surfer и Excel. В файле указана структура курсовой. Срок выполнения - до завтрашнего дня.