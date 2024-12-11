Выделение пегиональной составляющей гравитационного поля

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Закрыт3 заявки20 просмотров

Курсовая должна быть написана на 15-20 страниц , должны быть использованы различные графики и рисунки , а так же программы surfer и ексель . В файле указана структура куросовой работы. Курсовую необходимо выполнить к завтрашнему дню

Написание курсовых работ
5 месяцев назад
guest_1733922391766
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