Необходимо разработать веб-приложения на React и Node.js, включая лабораторные работы и курсовую. В курсовой можно уменьшить функционал на 40%. Срок выполнения лабораторных - как можно быстрее, курсовой - до 05.12 с промежуточными шагами. Все подробности указаны в файле.