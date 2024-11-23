Геология

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Закрыт2 заявки33 просмотра

курсовая по "Нефтепромысловая геология"

ЮК5

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Тема курсовой работы – «Влияние литолого-гидродинамических особенностей залежи нефти пласта …..(номер/название пласта) на режим разработки и коэффициент извлечения нефти ….. (название месторождения) нефтяного месторождения»

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