Нужно выполнить лабораторные и курсовую. В курсовой указан желаемый мной функционал, но можно его урезать процентов на 40. Необходимы лишь рабочие программы, без всяких отчетов. Все подробности в файле.

Срок лабораторных - чем скорее, тем лучше. Курсовой - до 05.12, с показом промежуточных шагов