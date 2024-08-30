Требуется разработка графического проекта приложения для диабетиков в Figma. Необходимо учесть функции расчёта углеводов, рецепты, выбор ресторанов, запись к врачам и чат с медицинскими специалистами. Интерфейс должен быть благородным. Часть работы нужна для демонстрации в институте, окончательный срок — 10 декабря. Работа на английском языке.
Веб-приложение(-я) на React + Node.js
Нужно выполнить лабораторные и курсовую. В курсовой указан желаемый мной функционал, но можно его урезать процентов на 40. Необходимы лишь рабочие программы, без всяких отчетов. Все подробности в файле.
Срок лабораторных - чем скорее, тем лучше. Курсовой - до 05.12, с показом промежуточных шагов
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