Веб-приложение(-я) на React + Node.js

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Нужно выполнить лабораторные и курсовую. В курсовой указан желаемый мной функционал, но можно его урезать процентов на 40. Необходимы лишь рабочие программы, без всяких отчетов. Все подробности в файле.

Срок лабораторных - чем скорее, тем лучше. Курсовой - до 05.12, с показом промежуточных шагов

Node.jsReactВыполнение лабораторных работНаписание курсовых работ
6 месяцев назад
yurybobrik
Юрий 
60 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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