Курсова робота

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Потрібна допомога в створенні курсової роботи з предмету ОПАМ

Робота повинна бути більш ніж на 20 сторінок і виключно на український мові

Тема роботи закріплена

Якщо згодні, вкажіть будь ласка Вашу ціну!

Написание курсовых работ
5 месяцев назад
Ayrin40
Ирина 
41 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад
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Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад