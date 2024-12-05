Курсовые работы

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Закрыт6 заявок35 просмотров

Потрібна допомога в створенні, курсової роботи, з предмету ОПАМ,робота повинна бути на український мові і складатися більш ніж з 20 сторінок !

Написание курсовых работ
5 месяцев назад
Ayrin40
Ирина 
41 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Віктор
 
42 года
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Назар
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Юлія
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Олександр
 
47 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Юрій
 
61 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад