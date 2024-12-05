Задача заключается в разработке приложения для магазина одежды Befree на языке Python с использованием библиотеки Tkinter. Необходимо создать уникальную функцию, отсутствующую на официальном сайте магазина. Приложение должно включать смену тем, интерфейс с окнами Toplevel(), регистрацию пользователей, а также кнопки с эффектом изменения цвета при наведении. Код должен превышать 500 строк и иметь приемлемое оформление в корпоративных цветах Befree.