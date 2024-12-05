Требуется написать руководство пользователя для сайта минимум на 5 страниц, следуя строгим требованиям оформления по ГОСТу. Объем работы — 35-40 страниц, шрифт Times New Roman 14, интервал 2.0, отступы и форматирование таблиц и формул согласно заданным стандартам. Особое внимание к правилам оформления перечислений и ссылок на таблицы и изображения.
Курсовые работы
Потрібна допомога в створенні, курсової роботи, з предмету ОПАМ,робота повинна бути на український мові і складатися більш ніж з 20 сторінок !
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